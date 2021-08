Knapp 2000 Fortunen in Oldenburg : Das sagt Preußer über die zahlreich mitgereisten Fans

Knapp 2000 Fortunen in Oldenburg

Oldenburg Fortuna hat die erste Hürde im DFB-Pokal souverän gemeistert. Gegen den VfL Oldenburg war es vor allem Rouwen Hennings, der erneut als Torschütze überzeugen konnte. Was der Trainer über die Leistung seines Routiniers sagt.

Fortuna hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten aus Oldenburg keine Blöße gegeben. Gegen den Fünftligisten gewannen die Düsseldorfer souverän mit 5:0. Trainer Christian Preußer war es, der vor der Partie klar gemacht hatten, den Gegner nicht zu unterschätzen. Vorgabe umgesetzt. „Ich bin sehr zufrieden mit unserem heutigen Auftritt“, sagte er deshalb nach der Begegnung. „Wir haben unser Ziel, die nächste Runde zu packen, erreicht – nun können wir einen Haken an diese Aufgabe setzen.“

5:0 beim VfL Oldenburg : Fortuna stürmt locker in die zweite Pokalrunde

Hennings selbst bleibt so wie man ihn kennt: gelassen. Dabei hatte er neben den zwei Toren auch noch einen Assist zu verzeichnen. Seine Hereingabe vor dem 2:0 wurde vom Oldenburger Carsten Abbes ins eigene Tor abgelenkt. „Ich denke, damit kann der Trainer zufrieden sein“, sagt Hennings ganz trocken. „Spielerisch kann man aus so einer Partie wenig mitnehmen, aber natürlich ist es schön, dass wir fünf Tore erzielen und etwas Selbstvertrauen tanken konnten.“

Dieses wird in der kommenden Woche womöglich auch wieder dringender gebraucht werden. Am Samstag gastiert Fortuna am dritten Spieltag der Zweiten Liga beim 1. FC Nürnberg.