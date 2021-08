4:0-Sieg gegen Düren : Fortunas U23 gewinnt Generalprobe vor Ligastart

Düren Fortunas Zwote hat die Generalprobe vor dem Start in die neue Regionalliga-Saison erfolgreich bestanden. Gegen den Oberligisten Düren gewann die Elf von Trainer von Nico Michaty mit 4:0.

Der Mann des Tages im Fortuna-Trikot war zweifellos der Sommer-Neuzugang Jona Niemiec. Der 19-jährige Stürmer, der vom Oberligisten TSG Sprockhövel kam und seit Oktober kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, erzielte zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor. „Es freut mich sehr, dass der Knoten bei ihm heute offenbar geplatzt ist“, kommentierte Michaty die Leistung seines Angreifers nach der Partie, „das gibt ihm Selbstvertrauen. Er arbeitet gut, braucht aber noch Zeit. Heute hat er sich mal belohnt.“ Die anderen beiden Treffer erzielte Emir Kuhinja, der in diesem Sommer aus der eigenen Jugend in die U23 aufrückte. Beide Stürmer trafen jeweils einmal per Strafstoß nach Fouls an Robin Bird und Georgios Siadas.

In Düren formierte Michaty seine Mannschaft mit einer Viererkette in der Abwehr. Tim Corsten und Daniel Ndouop spielten in der Zentrale und rechts lief Takashi Uchino auf. Auf der linken Seite begann Mert Göckan, der in der zweiten Hälfte von Georgios Siadas abgelöst wurde. Dass die Viererkette in der Generalprobe auch ein Fingerzeig für den Regionalliga-Saisonstart am Samstag zuhause gegen Lotte war, lässt sich jedoch nur bedingt ablesen. Vielmehr betonte Michaty, dass personell in Düren kaum eine andere Formation möglich gewesen sei. Nikell Touglo fehlte angeschlagen, Phil Sieben und Tim Oberdorf standen im Profikader für das DFB-Pokal-Spiel beim VfL Oldenburg. Touglo soll jedoch, so kündigte es der Trainer an, schon am Montag wieder ins Training einsteigen.