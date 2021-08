Fortuna in Oldenburg : So würden die RP-Reporter im Pokal aufstellen

Unser Mann fürs Tor: Raphael Wolf. Foto: Frederic Scheidemann

Meinung Düsseldorf Am Sonntagnachmittag tritt Fortuna im DFB-Pokal beim Oberligisten VfL Oldenburg an. Die Mannschaft von Christian Preußer ist klarer Favorit – aber sollen deshalb die Reservisten eine Chance bekommen? Oder lieber auf Nummer sicher gehen? Was unsere Idee wäre.