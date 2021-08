Taubenkot und Staub : Fortuna-Fans beklagen Zustand der Sitzplätze in der Arena

Vor dem Spiel gegen Werder Bremen: Fans müssen verdreckte Sitze in der Düsseldorfer Arena reinigen. Foto: RP/privat

Düsseldorf Gegen Werder Bremen durften am vergangenen Samstag endlich wieder Fans in die Düsseldorfer Arena. Den Veranstaltern war das seit einigen Wochen klar. Dennoch war der Zustand einiger Sitzplätze unterirdisch. Was vorgefallen ist und was der zuständige Arenabetreiber dazu sagt.