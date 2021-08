Fortuna in der Entwicklung : Was Allofs nun von der Mannschaft sehen will

Klaus Allofs. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortuna ist mit drei Punkten aus zwei Spielen durchwachsen in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Klaus Allofs hat gegen Werder Bremen aber auch einige positive Dinge gesehen. Welche das sind und was er nun von der Mannschaft sehen will.