„Spezielles Volk hier“ Fans prügeln sich nach 2:2 zwischen Schalke und Frankfurt

Fans des FC Schalke 04 und von Eintracht Frankfurt haben sich am Samstag nach dem 2:2 der beiden Mannschaften in der Fußball-Bundesliga gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert. Frankfurter Fans kletterten aus dem Gästeblock und prügelten sich auf der Tribüne der Gelsenkirchener Arena mit Anhängern der Gastgeber. Ordner griffen ein. Anschließend kletterten sie in ihren Block zurück.