Polter trifft zum Ausgleich Schalke holt Punkt gegen Frankfurt – alle noch drin im Abstiegskampf

Trainer Reis hatte die letzte Partie im eigenen Wohnzimmer als „Endspiel“ bezeichnet, sein Team müsse „mutig“ und „rigoros in den Zweikämpfen“ sein. Die Schalker Anhänger taten ihr Übriges: Die Zuschauer im Unterrang kamen in weiß gekleidet, die im Oberrang in blau. Zusammen peitschten sie ihre Mannschaft nach vorne.