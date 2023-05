„Die Moral stimmt in der Mannschaft“ Wie die Schalker Fans das 2:2 gegen Frankfurt erlebt haben

Der Ruhrpott-Klub zieht die Massen an, die Arena ist ausverkauft, 61.575 Zuschauer sind im Stadion. Noch bis zum Spielanfang versuchen dutzende Versprengte vor dem Stadion vergeblich an eine Karte zu kommen. Im Stadion haben die Ultras eine beeindruckende Choreografie vorbereitet: Die Oberränge sind komplett in Blau gekleidet, der Unterrang erstrahlt in weißen T-Shirts. Ein Banner verkündet: „Blau und Weiß werd ich für immer tragen.“ Das Spiel selbst bietet das ganze Paket: Pyrotechnik, Schmähungen gegen die generischen Fans und ein von Beginn an rassiges Spiel mit selbstbewusst auftretenden Schalkern, doch auch Fehlern auf beiden Seiten. Und ein superfrühes Tor nach 50 Sekunden im ersten Angriff durch Simon Terodde, der die Euphorie in Schalke zum Überkochen bringt.