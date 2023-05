Abstiegskampf Welche Klubs am Wochenende bereits den Klassenerhalt festmachen können

Der Abstiegskampf ist in diesem Jahr so eng wie lange nicht mehr. Während in der vergangenen Saison bereits nach dem 31. Spieltag mit Greuther Fürth ein Absteiger feststand und einen Spieltag später mit Arminia Bielefeld auch der zweite Absteiger dazu kam, ist die Konstellation in dieser Saison zwei Spieltage vor Saisonende eine andere: Noch kein Klub ist sicher abgestiegen und gleich sechs Klubs ab Platz zwölf könnten rechnerisch noch in der kommenden Spielzeit den Gang in die Zweite Liga antreten. Zuletzt war es in der Saison 2014/15 der Fall, dass nach dem 32. Spieltag noch kein Absteiger feststand.