Von Anton bis Zalazar Diese Spieler könnten für ihre Vereine zu Helden werden

Erfolg und Misserfolg sind häufig mit einzelnen Namen verbunden. Auch im Abstiegskampf. Erinnern Sie sich an Jan-Age Fjörtoft? 1999 hat sein Tor in letzter Minute Eintracht Frankfurt den Klassenerhalt beschert und Nürnberg mit dem dadurch schlechteren Torverhältnis in die 2. Bundesliga geschickt. Oder an Sejad Salihovic? Dessen Doppelpack am 34. Spieltag gegen den BVB sorgte für die Hoffenheimer Rettung und den Abstieg von Fortuna Düsseldorf. Beim entscheidenden Siegtreffer stand übrigens Kevin Großkreutz im Tor der Dortmunder.