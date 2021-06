Nach „Hintergrund-Screening“ : Russland verweigert ARD-Journalist Zugang zu EM-Spielen

St. Petersburg Angaben des WDR zufolge wurde dem ARD-Journalisten Robert Kempe für die EM-Spiele in St. Petersburg nach einem „Hintergrund-Screening“ die Zulassung entzogen. Der WDR spricht von „Einschränkung der Pressefreiheit“.

Dem ARD-Journalisten Robert Kempe ist nach Angaben des WDR die Zulassung zu EM-Spielen in St. Petersburg entzogen worden. „Wir sehen darin eine Einschränkung der Pressefreiheit , die für uns nicht akzeptabel ist“, sagte WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni einer Mitteilung des Senders zufolge. Russische Behörden haben demnach nach einem „Hintergrund-Screening“ eine Akkreditierung von Kempe abgelehnt. Nach Angaben der Europäischen Fußball-Union (Uefa) gilt die Akkreditierung des preisgekrönten Autoren weiterhin für die anderen zehn Spielorte der Europameisterschaft.

WDR-Chefredakteurin Ehni forderte Aufklärung von Russland in der Sache. Kempe müsse freien Zugang zu den EM-Stätten in St. Petersburg erhalten. Da der Journalist wegen der fehlenden Akkreditierung auch nicht einfacher an ein Visum kommt, bemühe sich der Sender um andere Einreisemöglichkeiten für ihn.