Nationalspieler im Porträt : Manuel Neuer ist der Teflon-Mann im DFB-Tor

Düsseldorf Manuel Neuer spielt seine dritte EM im DFB-Dress. Es könnte seine letzte sein. Der 35-Jährige ist amtierender Welttorhüter, hat einst das das Towartspiel revolutioniert – und ärgert sich noch immer über jedes einzelne Gegentor.

Über Manuel Neuer heißt es oft, er sei wie Teflon. Alles pralle an ihm ab, auf Interviewfragen beantwortet er noch zuverlässiger mit leeren Plattitüden als viele seine Fußballerkollegen. Für die Europameisterschaft spielt aber keine Rolle, wie viele Fragen er pariert. Sondern wie viele Bälle.

Und das macht er immer noch wahnsinnig gut, immer noch auf allerhöchstem Niveau. Neuer, der 2011 von Schalke zu den Bayern wechselte, hat fast alles gewonnen, was ein Torhüter gewinnen kann: Er ist neun mal Deutscher Meister geworden, fünf mal DFB-Pokalsieger, zwei Mal Champions-League-Sieger. Er wurde fünf mal Welttorhüter, zuletzt 2020, und darf sich seit 2014 Weltmeister nennen. Der einzige große Pokal, der Neuer noch fehlt, ist der EM-Pokal.

Neuer stellte im Testspiel gegen Lettland einen neuen Rekord auf: Neuer absolvierte sein 100. Länderspiel. Er ist der einzige Torhüter, dem das im DFB-Dress gelang. Und klar ist: Es wird nicht sein letztes gewesen sein. In diesem Spiel zeigte Neuer eine der Eigenschaften, die ihn auszeichnen: Deutschland führt mit 6:0. Der Lette knallt den Ball aus gut 20 Metern in Netz, Neuers Gesicht verzerrt sich noch im Flug. Er wirkt enttäuscht, genervt. So wie er sich immer sichtbar ärgert, wenn er ein Gegentor bekommt. Ganz egal, ob es 6:0 oder 0:0 steht.