Ermittler-Team mit Ruhrpott-Charme : ARD dreht neue Vorabendserie "WaPo Duisburg" im Binnenhafen

Duisburg Leinen los für die „WaPo Duisburg“: Die Dreharbeiten zur neuen Vorabendserie im Ersten starten noch im Juni im weltweit größten Binnenhafen im Herzen des Ruhrpotts. Worum es dabei geht.

Wo Schiffsführer aus ganz Europa, hemdsärmelige Hafenarbeiter und neureiche Sportbootfahrer zusammentreffen, ist das Revier der Wasserschutzpolizei Duisburg . Am 8. Juni 2021 starteten im Duisburger Hafen die Dreharbeiten zur neuen Vorabendserie "WaPo Duisburg". Die Ausstrahlung ist für 2022 im Ersten geplant.

Mit an Bord der „WaPo“ ist das Schauspielensemble um Markus John, Yasemin Cetinkaya, Niklas Osterloh, Karen Böhne, Romy Vreden und Stefko Hanushevsky.

Gierige Geschäftsleute, raffinierte Drogenschmuggler, enterbte Söhne: Mit allen Wassern gewaschene Verbrecher sorgen für jede Menge Wirbel. Es geht um Mord, Raub, Entführung und Erpressung. Doch bei der "WaPo Duisburg" sitzen alle in einem Boot, auch wenn sich die Kollegen der Hauptdienstelle immer wieder einmischen und sie als "Entenpolizei" verspotten: Arda Turan, Gerhard Jäger, Frank von Dijk und Lena Preser beweisen sich stets aufs Neue. Sie lösen jeden Fall mit ehrlichem Ruhrpott-Charme, kriminalistischer Finesse und ungewöhnlichen Methoden. In den Hauptrollen stehen Markus John, der auch in Duisburg geboren wurde, Yasemin Cetinkaya, Niklas Osterloh, Karen Böhne, Romy Vreden und Stefko Hanushevsky vor der Kamera.