Laserpointer und Störung von Hymne : Milde Strafe für England nach Vorfällen im EM-Halbfinale

London Das EM-Halbfinale hat ein Nachspiel. Die Uefa hat den englischen Verband FA wegen mehrerer Vorkommnisse beim Spiel gegen Dänemark sanktioniert. Die Strafe fiel aber eher milde aus.

Der englische Verband FA ist nach dem Fehlverhalten einiger Fans im Halbfinale der Fußball-EM gegen Dänemark mit einer eher milden Strafe davongekommen. Die Europäische Fußball-Union Uefa verhängte am Samstag eine Geldbuße in Höhe von 30.000 Euro. Bestraft wurde die Verwendung eines Laserpointers durch Zuschauer, die Störungen durch Fans während des Abspielens der dänischen Nationalhymne und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. England spielt an diesem Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) wieder im Wembley-Stadion im Finale gegen Italien.