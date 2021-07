Am TV und im Livestream : EM-Sender freuen sich über „großartigen Zuspruch“

Köln Trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft war die Fußball-EM ein großes TV-Ereignis. Die übertragenden Sender sind hochzufrieden.

Tatsächlich verbuchte das Zweite beim Halbfinalduell England-Dänemark am Mittwoch mit einem Schnitt von 15,52 Millionen Zuschauern (Marktanteil 56,0 Prozent) die beste Quote eines Spiels ohne deutsche Beteiligung. Beim Endspiel zwischen den großen Fußballnationen England und Italien am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in London sollte noch eine Steigerung drin sein.