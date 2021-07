Nach diskriminierendem Fan-Verhalten : Uefa greift hart gegen Ungarn durch und verhängt Zuschauer-Ausschluss

Nyon Die Uefa greift hat gegen den ungarischen Verband aufgrund des Verhalten der eigenen Fans bei der Fußball-Europameisterschaft durch. Es gibt eine hohe Geldstrafe und einen Zuschauer-Ausschluss.

Wegen des Verhaltens der ungarischen Anhänger in den EM-Spielen gegen Portugal am 15. Juni (0:3) und gegen Frankreich am 19. Juni (1:1) jeweils in Budapest sowie beim Duell mit Deutschland am 23. Juni (2:2) hatte die UEFA Ermittlungen eingeleitet. Knapp zwei Stunden vor Spielbeginn in München hatten ungarische Fans nach Angaben der Polizei „homophobe Sprechchöre“ skandiert, sie versuchten demnach auch „gemeinsam in einen anderen Block überzuwechseln“.