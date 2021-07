Nach EM 2021 : Uefa-Boss Ceferin will keine Wiederholung eines paneuropäischen Turniers

Nyon Die paneuropäische EM war ein großer Wunsch des ehemaligen Uefa-Präsidenten Michel Platini. Nach der Durchführung in diesem Sommer soll diese Idee aber nicht so schnell wiederholt werden.

„Ich denke, es ist zu herausfordernd und nicht korrekt, dass zum Beispiel manche Teams mehr als 10 000 Kilometer reisen müssen und andere nur 1000.“ Das sei auch nicht fair für die Fans, einige „mussten in Rom sein und ein paar Tage später in Baku“.

Was die Italiener sich in Deutschland abgeguckt haben

EM-Kolumne Berti Vogts : Was die Italiener sich in Deutschland abgeguckt haben

Die EM, die am Sonntag (21 Uhr/ZDF und Magenta TV) mit dem Finale in London zwischen England und Italien endet, war in insgesamt elf Städte vergeben worden. Gespielt wurde auch in München, Amsterdam, Glasgow, Sevilla, Rom, St. Petersburg, Kopenhagen, Budapest, Bukarest und Baku.