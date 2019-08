Fall Hinteregger : Kein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen

Leipzig Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat ihre Ermittlungen gegen Frankfurt-Spieler Martin Hinteregger abgeschlossen. Es habe keinen Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen festgestellt. Zuvor war die NADA in die Kritik geraten.

Nagelsmann verstand die Aufregung um Hinteregger am Freitag nicht. Der 32-Jährige bezweifelte, dass die Frankfurter Ärzte "so blöd wären, da vor laufender Kamera" in irgendeiner Form gegen die Anti-Doping-Richtlinien zu verstoßen. Grundsätzlich begrüßte Nagelsmann Dopingkontrollen im Fußball und bezeichnete die Tests als "ausreichend". "Im Fußball läuft es sowieso noch relativ human ab im Vergleich zu anderen Sportarten. Es ist wichtig, dass dieser Sport sauber bleibt", so der Leipzig-Coach.