Was war in der Pille? : Hintereggers Tabletteneinnahme ruft die NADA auf den Plan

Was war in der Pille?

Frankfurt/Main Beim Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim hat Eintracht Frankfurts Martin Hinteregger auf dem Spielfeld eine Tablette geschluckt. Nun schaltet sich die Nationale Anti-Doping-Agentur ein.

„Die NADA hat die Szene am vergangenen Spieltag wahrgenommen und prüft den Sachverhalt nun“, teilte die Bonner Agentur am Dienstag auf Anfrage zu einem entsprechen Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ mit. „Dazu haben wir Kontakt zum DFB und dem entsprechenden Verein aufgenommen.“ Bis zum Abschluss der Prüfung werde die NADA keine weitere Auskunft geben.

Der 26 Jahre alte Innenverteidiger und Torschütze beim 1:0-Sieg der Frankfurter am Sonntag hatte eine Viertelstunde vor Spielende einen Wadenkrampf erlitten, spielte schließlich aber weiter. Bevor Hinteregger auf das Spielfeld zurückkehrte, drückte ihm ein Betreuer eine Tablette in die Hand, die er einnahm.

Unterdessen bekannte Eintracht-Profi Sebastian Rode, dass Spieler bei Blessuren auch Schmerztabletten erhalten. „Es ist nicht unüblich, dass man eine Schmerztablette - alles natürlich im erlaubten Bereich - zu sich nimmt“, sagte er am Dienstag. „Wenn man im Spiel mit jemanden zusammen rasselt, kann man mit einer Schmerztablette die Schmerzen erst einmal lindern. Wir wissen aber alle, was auf der NADA-Liste steht und was wir nicht nehmen dürfen.“