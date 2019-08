Für die Europa League : Frankfurt will Büffel Rebic halten

Wieder mal auf und davon: Eintracht Frankfurts Ante Rebic mit dem Ball am Fuß im Spiel beim FC Vaduz. Foto: imago images / eu-images/via www.imago-images.de

Frankfurt/M Inter Mailand wirbt um den Stürmer. Aber die Eintracht hat wieder gute Karten in Europa und hofft, dass Ante Rebic bleibt.

Nach England geht Ante Rebic ja nun nicht. Das steht fest, seit auf der Insel der Transfermarkt für eingehende Spielerware geschlossen hat – am vergangenen Donnerstag. Das hält Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic für eine gute Nachricht. „Jetzt“, sagte er, „reguliert sich der Markt ein wenig.“

Noch ist aber nicht heraus, ob die Eintracht nicht auch den letzten Vertreter jener Drei-Mann-Büffelherde verliert, mit der Frankfurt in der vergangenen Saison die Bundesliga aufmischte und die Konkurrenz in Europa in Schrecken versetzte. Bis ins Halbfinale der Europa League schossen, köpften und kämpften Sebastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic ihr Team. Das Ausscheiden gegen den späteren Sieger FC Chelsea war äußerst unglücklich.

info Das ist der Spieler Ante Rebic Geboren 21. September 1993 Größe 1,85 m Gewicht 85 kg Vereine RNK Split, AC Florenz, RB Leipzig (Leihe), Hellas Verona (Leihe), Eintracht Frankfurt (zunächst Leihe, seit 2017 fest verpflichtet)

Zwei Drittel der Büffelherde sind weitergezogen, Haller zu West Ham United, Jovic zu Real Madrid. Um Rebic bemüht sich Inter Mailand. Davon scheint der Kroate sich nicht beeindrucken zu lassen, vielleicht ruft es ihn sogar zu vermehrten Anstrengungen auf. Jedenfalls raste er beim lockeren 5:0-Erfolg im Europa-League-Qualifikations-Hinspiel beim hoffnungslos unterlegenen FC Vaduz mit all der Hingabe über den Platz, die ihn erst zum interessanten Objekt auf dem Transfermarkt gemacht hat.

Auch deshalb will Bobic den Stürmer davon überzeugen, in Frankfurt zu bleiben. Möglicherweise erzählt er ihm in diesen Tagen noch einmal die wundersame Erfolgsgeschichte der Eintracht, an der beide geschrieben haben. Bobic wirkte entscheidend mit, indem er einen verschuldeten Abstiegskandidaten mit einem europaweit Aufsehen erregenden Leasingmodell wieder auf die Beine brachte. Bobic lieh sich bei prominenten Klubs eine kleine Weltauswahl an Spielern zusammen, weil es einfach kein Geld für feste Verpflichtungen gab.

Rebic wirkte entscheidend am Aufschwung mit, weil er als einer der vielen Leihspieler in der Multi-Kulti-Truppe der Eintracht für ein echtes Aufbruchgefühl in Frankfurt sorgte. Der unerwartete Höhenflug führte zweimal in Folge ins Pokalfinale, 2018 zum Endspiel-Erfolg über die Bayern, ins besagte Europa-League-Halbfinale gegen Chelsea und zu einer Fantournee durch Europa, wie es sie in der Geschichte der europäischen Wettbewerbe noch nicht gegeben hat.

Selbst neutrale Beobachter wurden zu Fans des stürmischen Frankfurter Fußballs und dieses bemerkenswerten Anhangs. Die Erfolge brachten Bobic das nötige Geld in die Kasse, und er wandelte etliche Leihverträge in Kaufverträge um. Entsprechende Optionen hatte er vorher ausgehandelt. Deshalb konnte die Eintracht am Wechsel von Jovic zu Real sehr gut verdienen – sieben Millionen Euro hatte er beim Transfer von Benfica Lissabon nach Frankfurt gekostet, 60 Millionen Euro brachte er ein. Nur wenig bescheidener ist der Erlös für Haller, er war ebenfalls für sieben Millionen Euro aus Utrecht gekommen, er ging für 40 Millionen.

In ähnliche Bereiche würde Rebic ebenfalls vorstoßen. Aber es ist sicher nicht so, dass die Eintracht unter dem Druck steht, den nächsten Büffel auf die Transferliste zu setzen. Bobic hat den Klub so reich gemacht, dass er nicht in jeder Sommerpause über neue Leihgeschäfte nachdenken muss. Das ist bereits mehr, als selbst Optimisten erwarten konnten