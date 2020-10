Pokal-Streit : Türkgücü attackiert „Micky-Maus-Gericht“

München Der 1. FC Schweinfurt darf in der 1. Pokalrunde gegen den FC Schalke ran. Doch Türkgücü München lässt im Pokalstreit mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) nicht locker. Der Drittligist hat das Urteil des Schiedsgerichts scharf zurückgewiesen.

Geschäftsführer Max Kothny sprach gegenüber mehreren Medien von einem "Micky-Maus-Gericht" und betonte, sein Klub könne den Schiedsspruch "so nicht akzeptieren".

Das Schiedsgericht hatte am Dienstag im Sinne des BFV entschieden, dass nicht Türkgücü, sondern Regionalligist Schweinfurt 05 in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Schalke 04 antreten dürfe. Das Spiel ist für Dienstag (3. November, 16.30 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen angesetzt.