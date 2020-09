HSV-Profi sorgt für Eklat : Dynamo verteidigt Leistner und sucht pöbelnden Fan

Dresden Nach dem Aus im DFB-Pokal ist HSV-Profi Toni Leistner auf die Tribüne geklettert und hat einen Dresden-Fan zu Boden gestoßen. Der Drittligst verteidigt den gebürtigen Dresdner und kündigt eine Aufklärung des Vorfalls an. Leistner entschuldigt sich für seinen Aussetzer.

Drittligist Dynamo Dresden will den pöbelnden Zuschauer nach dem Angriff von Fußball-Profi Toni Leistner identifizieren. Es sei „einfach nur beschämend“, dass HSV-Profi Leistner „derart von einem Fan seines Heimatvereins nach dem Spiel beleidigt wurde“, twitterten die Sachsen in der Nacht zu Dienstag. „Wir suchen die Person, weil wir diesen Vorfall so nicht stehen lassen wollen.“

Es ist einfach nur beschämend, dass @ToniLeistner derart von einem Fan seines Heimatvereins nach dem Spiel beleidigt wurde. Wir suchen die Person, weil wir diesen Vorfall so nicht stehen lassen wollen. Ein Dank geht an 99,9 % aller Stadionbesucher für eure Unterstützung! #sgd1953

Gerade in der Stunde des Erfolgs, sollte man Demut & Dankbarkeit zeigen. Wir alle lieben den Fußball, weil er große Emotionen freisetzen kann. Und ja, Menschen machen Fehler. Toni #Leistner ist ein Dresdner Junge, der sein Herz am rechten Fleck hat. Weiter geht’s, Toni! #sgd1953 pic.twitter.com/FuLre9TZYE

So etwas dürfe ihm „dennoch niemals passieren“. Er sei Familienvater, der als Vorbild dienen wolle. „Ich entschuldige mich in aller Form für mein Verhalten und kann nur versprechen, dass mir - egal was mir an Beleidigungen an den Kopf geworfen wird - so etwas nie wieder passieren wird“, schribe Leistner.