An Internet-Dates vergangen : Düsseldorfer Gericht verurteilt Vergewaltiger zu drei Jahren Haft

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Foto: David-Wolfgang Ebener

Düsseldorf Mit einer Haftstrafe von drei Jahren endete am Freitag in Düsseldorf der Prozess gegen einen 28-jährigen, der sich an mindestens drei seiner Internet-Dates vergangen haben soll. Er kam gegen Kaution auf freien Fuß.