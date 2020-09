Wilder 3:2-Sieg gegen Dortmund : Kimmich beschert Bayern auch den Supercup

München Dank eines Kunstschusses von Joshua Kimmich darf sich Bayern München nach einem wilden Klassiker jetzt sogar "Quintuple"-Gewinner nennen. Der Champions-League-Sieger gab im Supercup gegen Borussia Dortmund zunächst eine 2:0-Führung aus der Hand, setzte sich aber kurz vor Schluss mit 3:2 (2:1) durch.

Beide Trainer warfen für das Prestigeduell ohne Fans die Rotationsmaschine an. Flick wechselte nach der 1:4-Pleite in Hoffenheim auf fünf Positionen und beorderte unter anderem Toptorjäger Robert Lewandowski zurück in die Startelf. Lucien Favre brachte nach dem ernüchternden 0:2 in Augsburg sogar sechs Neue, darunter erstmals in dieser Saison Marco Reus von Beginn an.