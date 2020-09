Nach 0:5 gegen BVB : MSV-Trainer Lieberknecht lobt Einstellung seiner Mannschaft

Duisburg Drittligist MSV Duisburg war in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Borussia Dortmund chancenlos, bekam beim 0:5 die Grenzen aufgezeigt. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht sah allerdings nicht alles negativ.

Nach der Niederlage in der ersten Pokal-Runde gegen Borussia Dortmund sprach zunächst nur noch einer. Direkt nach dem Abpfiff hatten sich alle Spieler des MSV Duisburg und das ganze Funktionsteam am Mittelkreis versammelt. Die Mehrzahl der Blicke gingen in Richtung Boden, nur Trainer Torsten Lieberknecht redete. Was genau er seiner Mannschaft in diesem Moment mitgegeben hatte, wollte der 47-Jährige nicht verraten. „Die Dinge, die wir im Kreis besprechen, bleiben intern", sagte Lieberknecht.