TSG 1899 Hoffenheim: Julian Nagelsmann glaubt an Sieg gegen Olympique Lyon

Nagelsmann glaubt an historischen Hoffenheimer Sieg gegen Lyon

Sinsheim Bisher gab es viel Lob, aber nur einen Punkt für das Nagelsmann-Team in der Champions League. Mit Lyon kommt eine hochtalentierte Mannschaft aus dem Land des Weltmeisters.

Mit dem ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte will die TSG 1899 Hoffenheim ihre Chancen auf den Achtelfinal-Einzug wahren. Trainer Julian Nagelsmann hat vor dem dritten Gruppenspiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in Sinsheim gegen Olympique Lyon jedenfalls ein „sehr gutes Gefühl“ und sagte: „Es ist auf jeden Fall realistisch. Lyon hat eine gute Mannschaft, aber wir sind gut drauf.“