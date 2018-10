Polizei setzt Tränengas gegen Belgrad-Fans ein

Heftige Ausschreitungen in Paris

Außerhalb des Prinzenparks in Paris kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und serbischen Fans (Symbolbild). Foto: imago/CrowdSpark/NICOLAS MERCIER

Paris Heftige Ausschreitungen nach Spielende haben den 6:1-Sieg des französischen Fußballmeisters Paris St. Germain in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad überschattet.

Außerhalb des Prinzenparks in Paris kam es am Mittwochabend zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und etwa 300 bis 400 vermummten und von Rauch bedeckten Fans des serbischen Meisters. Diese hatten nach einer UEFA-Strafe wegen ungebührlichen Verhaltens in der Champions-League-Qualifikation bei RB Salzburg das Stadion nicht betreten dürfen.