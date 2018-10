FC Schalke 04: Torhüter Ralf Fährmann fällt gegen Galatasaray Istanbul aus

Gelsenkrichen Schalke 04 muss im Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch bei Galatasaray Istanbul (21.00 Uhr/DAZN) auf Torwart Ralf Fährmann verzichten. Der 30-Jährige fällt mit einer „Muskelverletzung im Adduktorenbereich“ aus.

FC Schalke 04 muss im Champions-League-Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul am Mittwoch ohne Stammtorhüter Ralf Fährmann auskommen. Der 30 Jahre alte Kapitän fällt wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich aus. Das teilte der Revierklub am Montag nach einer MRT-Untersuchung mit.

Fährmann hatte beim Warmmachen vor der Bundesliga-Partie am Samstag gegen Werder Bremen (0:2) über Leistenprobleme geklagt und war kurzfristig ausgefallen. Für den 30-Jährigen war Ersatzkeeper Alexander Nübel zwischen die Pfosten gerückt. Der deutsche U21-Nationaltorhüter steht nun am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim türkischen Meister vor seinem Debüt in der Champions League.