Champions League: BVB-Gegner Atletico Madrid findet kein Hotel in Dortmund

Spanier weichen nach Düsseldorf aus : BVB-Gegner Atletico Madrid findet kein Hotel in Dortmund

Madrid Am Mittwoch gastiert Atletico Madrid in der Champions League bei Borussia Dortmund. Vor dem Duell mit dem BVB muss der spanische Top-Klub allerdings nach Düsseldorf umsiedeln. In Dortmund war kein Hotel mehr frei.

Atletico Madrid muss bei seinem Gastspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch beim Bundesligisten Borussia Dortmund (21.00/Sky) improvisieren. Da in der Westfalenmetropole wegen der Finanz- und Versicherungs-Fachmesse DKM alle Hotelzimmer belegt sind, muss das Team um Superstar Antoine Griezmann nach Düsseldorf ausweichen.

Am Abend vor dem Spiel wird deshalb auch die offizielle Pressekonferenz mit Atletico-Trainer Diego Simeone und einem Profi des spanischen Erstligisten im Teamhotel der Spanier in der NRW-Hauptstadt stattfinden. Das berichten übereinstimmend mehrere spanischen Medien. Atletico wird zudem sein Abschlusstraining am Dienstagvormittag in Madrid absolvieren und anschließend nach Düsseldorf fliegen.

