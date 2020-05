Favre attackiert Matthäus : „Unglaublich und nicht akzeptabel“

Dortmund Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund hat Sky-Experte Lothar Matthäus mit deutlichen Worten kritisiert. Der Rekord-Nationalspieler hatte Favres Aussagen vom Vortag als Rücktrittsankündigung gedeutet und über Niko Kovac als Nachfolger spekuliert.

Matthäus hatte in seiner Eigenschaft als Sky-Experte am Dienstagabend aus Favres Aussagen geschlossen, dieser stehe kurz davor, beim BVB hinzuwerfen. Der Weltmeister von 1990 brachte spontan den früheren Bayern-Trainer Niko Kovac als möglichen sofortigen Nachfolger ins Spiel.

"Ich bin glücklich in Dortmund, habe einen Vertrag bis 2021 und will unbedingt auch nächste Saison auf der Bank sitzen", betonte er nun. "Was aus meinem Satz entstanden ist, ist völlig verrückt." Er spüre intern weiterhin Rückendeckung, obwohl das Saisonziel Meistertitel wahrscheinlich verfehlt wird. Der BVB liegt sechs Spieltage vor Schluss sieben Punkte hinter den Bayern.

Favre kündigt Statement an : „Ich werde in ein paar Wochen sprechen“

Kritik an seiner Aufstellung will Favre von außen ohnehin nicht zulassen. "Sorry, aber Lothar kann nicht alles wissen, was bei uns intern abläuft", sagte er. "Ich bin der Trainer, ich sehe meine Spieler jeden Tag. Er macht seinen Job, ich meinen."