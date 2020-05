Verletzung nach Zusammenprall : Haaland fehlt dem BVB wohl in Paderborn

Haaland fehlt dem BVB wohl in Paderborn

Dortmund Borussia Dortmund muss nach der Niederlage gegen Spitzenreiter Bayern München offenbar den nächsten Ausfall hinnehmen. Torjäger Erling Haaland hat sich verletzt und droht auszufallen.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Sonntag (18.00/Sky) offenbar auf Stürmer Erling Haaland verzichten. Nach kicker-Informationen wird der Norweger dem BVB aufgrund einer Blessur am Knie fehlen, die er am Dienstag beim 0:1 gegen Bayern München erlitt.