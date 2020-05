„Idee hat Charme“ : Matthäus empfiehlt Götze Wechsel zu Hertha BSC

Berlin Mario Götze wird Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Wo der aussortierte Offensivspieler seine Karrie fortsetzen wird, ist noch unklar. Lothar Matthäus würde sich freuen, wenn der 27-Jährige der Bundesliga erhalten bleibt.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus kann sich für den in Dortmund aussortierten Mario Götze eine Karrierefortsetzung bei Hertha BSC gut vorstellen. „Wenn er in der Bundesliga bleiben sollte, Hertha BSC, diese Idee hat einen Charme. Er kann die spielerische Qualität bei Hertha steigern“, sagte Matthäus als Experte beim TV-Sender Sky. Am Samstag hatte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc verkündet, dass der Siegtorschütze des WM-Finales 2014 beim BVB keine Zukunft mehr habe.