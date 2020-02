Zweikampf mit Zugang Odriozola : Bayern wochenlang ohne Perisic

München Titelverteidiger Bayern München muss mehrere Wochen auf Flügelspieler Ivan Perisic verzichten. Dafür darf Trainer Hansi Flick mit zwei Rückkehrern planen.

Der 31 Jahre alte Kroate hat sich im Training am Dienstag eine Fraktur am rechten Außenknöchel zugezogen. "Das muss verschraubt werden, das heißt: vier Wochen, bis das Ganze verheilt ist, danach Aufbautraining", sagte Trainer Hansi Flick am Dienstag. Die Verletzung sei "im ersten Moment ein Schock" gewesen, ergänzte er.