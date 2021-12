Ihre Top 10 des Jahres : Als Babbel gnadenlos mit Funkel abrechnete

Serie Düsseldorf Das sportliche Jahr war für Fortuna ein eher durchwachsenes. Dennoch wollen wir den Fans zum Jahresausklang noch einmal die Highlights von 2021 präsentieren. Das ist Ihre Top 10 des Fortuna-Jahres – heute geht es um Markus Babbel, der Ex-Fortune Friedhelm Funkel scharf kritisierte.

Im Fußball kann man heutzutage schrecklich viel messen. Nahezu kein Wert, keine Statistik bleibt mehr im Verborgenen. Der beliebteste Sport in Deutschland ist damit äußerst gläsern geworden. Das kann man gut finden oder auch nicht. Und natürlich ist das nicht nur im Fußball so.

Auch wir arbeiten mit vielen Daten und Fakten. Und in diesem Fall ist das definitiv ein Mehrwert. Denn dadurch erhalten wir auch die Gelegenheit, jederzeit zu wissen, welche Geschichten rund um Fortuna Düsseldorf gut bei unseren Leserinnen und Lesern ankommen. Und weil wir das so interessant fanden, haben wir eine Top 10 der besten Fortuna-Artikel erstellt.

Besonders schonungslos wettert er gegen Friedhelm Funkel und dessen Engagement beim 1. FC Köln. Funkel, von 2016 bis 2020 Trainer von Fortuna, soll jetzt ausgerechnet die Domstädter vor dem Abstieg retten. Eine Personalie, die Babbel erzürnt: „Er erzählt nach seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf, er wolle nie mehr wieder Trainer sein, das sei wohlüberlegt. Überhaupt, Düsseldorf sei seine schönste Zeit gewesen. Und was macht er dann? Geht zu Köln. Zum verhassten Konkurrenten“, so Babbel. „Da frage ich mich doch als Düsseldorf-Fan: Will der mich veräppeln? Und als Köln-Fan: Kommt der, um uns in die 2. Liga zu bringen?“.