München zurück auf Meisterkurs : Die Bayern lachen sich ins Fäustchen

Meinung München In der Vorrunde schien der FC Bayern mal weit weg vom Thema Deutsche Meisterschaft. Doch unter Hansi Flick kommt der Rekordmeister so stark in die Rückrunde, dass die Konkurrenz schon wieder gehörig ins Nachdenken kommen darf.

Für den FC Bayern ist, so viel versteht der Rest von Deutschland vom bajuwarischen Selbstverständnis, ein Spieltag, den er nicht als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga abschließt, einer, der von der Normalität abweicht. Denn wo die Bayern sind, sollte immer oben sein, finden die Bayern. Nun stehen die Bayern aktuell und schon länger nicht mehr ganz oben, aber sie sind auf dem besten Weg zurück dorthin. Sechs Punkte aus zwei Rückrundenspielen, dazu 9:0 Tore – das „Mia san mia“ quillt bei der Mannschaft von Trainer Hansi Flick wieder aus jeder Pore. Und die Konkurrenz schwächelt mehr, als sie sollte, wenn sie den FC Bayern im Meisterschaftskampf zum ersten Mal seit 2012 mal wieder in Schach halten will.

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann spricht seiner Mannschaft ab, den nötigen Ehrgeiz zu besitzen, den Platz an der Sonne bis zum 34. Spieltag zu verteidigen. Mönchengladbach müht sich nach der Pleite auf Schalke nun gegen Mainz zu einem Sieg. Beide, RB und Borussia, nehmen sich am kommenden Spieltag zudem im direkten Duell gegenseitig die Punkte weg, während die Bayern in Mainz antreten und sich ins Fäustchen lachen könnten. Bleibt Borussia Dortmund als Münchner Kontrahent. Und der BVB hat seine Brust auch wieder spürbar herausstrecken können nach zehn Treffern bei zwei Siegen in diesem Jahr. Neuzugang Erling Haaland kaschiert mit seinen fünf Toren dann auch gekonnt die Geschichte von der weiterhin nicht wirklich sattelfesten Defensive.

Fakt ist: Die Bayern werden auch am Ende dieser Saison nur dann kein Meister werden, wenn sie sich selbst schlagen. Danach sah es in der Hinrunde mal aus, aktuell aber nicht mehr. Aktuell quillt eben aus jeder Pore „Mia san mia“.

