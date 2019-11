A-Junioren-Bezirksliga : Nachwuchsfußballer soll Gegenspieler mit Klappmesser bedroht haben

Meersburg In der A-Junioren-Bezirksliga am Bodensee wäre es wohl fast zu einem schweren Angriff gekommen sein. Nach dem Spiel hat offenbar ein Fußballer seinen Gegner mit einem Klappmesser bedroht.

Ein Nachwuchsfußballer soll in Meersburg (Bodenseekreis) am Rande eines A-Jugend-Spiels mehrere seiner Gegenspieler mit einem Klappmesser bedroht haben. Die Polizei teilte am Sonntag mit, unmittelbar nach Abpfiff der Bezirksliga-Partie zwischen den Nachwuchsteams der SG Meersburg und der SG Salem (2:3) am Samstagnachmittag sei der Meersburger Spieler kurzzeitig im Clubhaus verschwunden und dann mit einem Gegenstand in der Hand zu einer Spielergruppe des gegnerischen Teams zurückgekehrt.