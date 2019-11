Referees als „Muschi“ bezeichnet : Badstubers Schiedsrichter-Schelte findet Nachahmer in der Kreisliga

Holger Badstuber vom VfB Stuttgart. Foto: dpa/Guido Kirchner

Frankfurt/Main Was die Profis in den oberen Ligen vormachen, findet Nachahmer in den Amateurklassen. Das ist nun im Fall von Holger Badstubers Schiedsrichter-Schelte erneut deultich geworden.

Der für seine „Muschi!“-Schiedsrichter-Schelte bestrafte Fußballprofi Holger Badstuber findet bereits Nachahmer im Amateurfußball. Dies berichtete Hans E. Lorenz als Vorsitzender des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag. Bei der Urteilsbegründung im Fall David Abraham/Eintracht Frankfurt sagte Lorenz: „Wir hatten schon zwei Fälle, in denen Schiedsrichter in Kreisligen als Muschis bezeichnet wurden. Dies zeigt, dass das, was oben passiert, seinen Niederschlag findet an der Basis.“

Hintergrund ist eine Aktion von Ex-Nationalspieler Badstuber vom VfB Stuttgart, der in einer Zweitiga-Partie den Unparteiischen mit folgenden Worten beschimpft hatte: „Ihr seid Muschis geworden, Muschis!“ Er war vom DFB-Sportgericht zu einem Spiel Sperre und einer Geldstrafe verurteilt worden.

(lt/dpa)