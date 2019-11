Nach Gewalt gegen Unparteiische : Spitzen-Schiedsrichter solidarisieren sich mit Kollegen im Amateurfußball

Köln Nach zahlreichen Übergriffen und Gewalttaten gegen Schiedsrichter, die im Amateurfußball pfeifen, haben sich die Bundesliga-Schiedsrichter eine Botschaft an Fans und Kollegen. Sie wollen mit einer Kampagne Gewalt die Rote Karte zeigen.

Die Elite der deutschen Fußball-Schiedsrichter ruft zu mehr Respekt auf und stellt sich gegen Gewalt. "Wir Schiris stehen zusammen. Egal, in welcher Klasse", heißt es in einem Zwei-Minuten-Video bei dfb.de, für das mehr als 30 Spitzenreferees und deren Assistenten Botschaften einsprachen: "Gewalt gehört ins Abseits. Egal, ob passiv oder aktiv. Zeigt Gewalt die Rote Karte! Ohne Schiedsrichter rollt der Ball nirgendwo." Motto der Kampagne ist "Wir stellen Gewalt ins Abseits".

Am Wochenende war der Schiedsrichter Nils C. im Spiel der hessischen Kreisliga C zwischen dem FSV Münster und TV Semd von einem FSV-Spieler per Faustschlag niedergestreckt und bewusstlos geschlagen worden. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte sich betroffen gezeigt.