Formel 1 : Zwei Geflüchtete in Ferrari-Truck in Silverstone

Zwei Geflüchtete in Ferrari-Truck in Silverstone

Sebastian Vettel in seinem Ferrari in Silverstone. Foto: dpa/David Davies

Silverstone Zwei Personen haben versucht, an Bord eines Lkw von Ferrari nach Großbritannien einzureisen. Sie hatten sich auf dem Truck versteckt, wurden von Sciherheitskräften entdeckt und verhaftet.

Zwei illegale Einwanderer haben Sebastian Vettels Ferrari-Rennstall vor dem Großen Preis von Großbritannien Probleme bereitet. Im Fahrerlager von Silverstone nahmen Sicherheitskräfte bereits am Mittwoch zwei Personen fest, die sich in einem Truck der Scuderia versteckt hatten. Die Polizei in Northamptonshire bestätigte den Vorfall der „Bild“-Zeitung (Freitag). „Sie wurden wegen Verdachts auf Besitz einer Angriffswaffe festgenommen, allerdings deswegen keine weiteren Schritte eingeleitet. Die Einwanderungsbehörde wurde informiert“, teilte die Polizei der Zeitung mit. Zuerst hatte das Fachportal motorsport.com über die Aktion berichtet.