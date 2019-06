Formel 1 : Spielberg hat wieder eine Niki-Lauda-Kurve

Spielberg Es war ein emotionaler Moment in Spielberg. Der verstorbenen Formel-1-Legende ist an der Strecke wieder eine Kurve gewidmet worden.

Das erste Rennen in Österreich seit dem Tode Niki Laudas stand ohnehin ganz im Zeichen der verstorbenen Formel-1-Legende, seit Sonntag ist der dreimalige Weltmeister nun auch ganz offiziell wieder ein Teil des Großen Preises in Spielberg. Die erste Kurve des Kurses in der Steiermark trägt ab sofort den Namen des Mannes, der die Formel 1 nicht nur in seiner Heimat nachhaltig geprägt hat.