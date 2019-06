Vettel und die Kluft : Was bei Schumacher klappte, funktioniert nicht

Spielberg Ernüchterung. Frust. Enttäuschung. Nichts vom Hochgefühl eines angehenden Ferrari-Weltmeisters. Sebastian Vettels Formel-1-Reise ist beschwerlich geworden. Warum eigentlich? Die Bilanz ist mit gerade mal 13 Siegen in viereinhalb Ferrari-Jahren mager.

Michael Schumacher schaffte in seinem ersten Weltmeister-Jahr für Ferrari in den ersten acht Saisonrennen fünf Siege. Michael Schumacher führte das Klassement nach den ersten acht Saisonrennen auf David Coulthard und Mika Häkkinen im McLaren-Mercedes mit 22 und 24 Punkten Vorsprung an - damals gab es unter anderem für einen Sieg nur 10 statt 25 Punkte. Michael Schumacher steuerte 2000 in seinem fünften Jahr bei der Scuderia dem ersten Triumph mit der Traditionsmarke entgegen. Sebastian Vettel kann davon nur träumen.