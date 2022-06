Vettel auf Platz neun : Ferrari-Pilot Leclerc in Baku auf der Pole Position

Baku Charles Leclerc startet auch in Baku von der Pole Position. Der Ferrari-Star greift nach dem ersten Sieg seit zwei Monaten. Sebastian Vettel überzeugte im Aston Martin, Haas-Pilot Mick Schumacher wurde Letzter.

Mit einer herausragenden Schlussrunde in 1:41,359 Minuten schob sich der Monegasse am Samstag an die Spitze der Startaufstellung. Für Leclerc ist es die 15. Pole seiner Formel-1-Karriere, die vierte in Folge und bereits die sechste im achten Saisonrennen. „In der letzten Runde kam für mich alles zusammen, ich bin sehr glücklich“, sagte Leclerc.