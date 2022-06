Shirt mit russischer Aufschrift : Vettel mit politischer Botschaft zum Ukraine-Krieg

Sebastian Vettel kommt auf einem Fahrrad zum dritten freien Training in Baku. Er trägt ein weißes T-Shirt, auf dem die russischen Worte Freunde und Frieden stehen und zwei Hände beim Handschlag abgebildet sind. Foto: dpa/Sergei Grits

Baku Der Formel-1-Pilot ist für seine klare Haltung und sein gesellschaftliches Engagement bekannt. Auch das Rennen in Baku nutzt er für einen Aufruf zum Frieden.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hat im Fahrerlager der Formel 1 erneut ein politisches Signal gesetzt. Der Hesse trug am Samstag bei seiner Ankunft vor dem Abschlusstraining in Baku ein weißes T-Shirt, auf dem in schwarz auf russisch die Worte „Freunde“ und „Frieden“ standen. Dazu waren zwei Hände beim Handschlag abgebildet.