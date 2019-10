Deutsche Nachwuchs Liga : KEV 81 krasser Außenseiter gegen verlustpunktfreie Haie

Krefeld (JH) Im zwölften Spiel der Hauptrunde in der Division 1 der Deutschen Nachwuchsliga trifft die U-20 des KEV 81 auf die Kölner Junghaie. Spielbeginn in der Rheinlandhalle ist am Samstag um 19.45 Uhr. Die Auswahl von Cheftrainer Robin Beckers geht als krasser Außenseiter in die Partie.

