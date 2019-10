Fußball-Landesliga : VfR Fischeln gegen Kapellen-Erft krasser Außenseiter

Krefeld (uwo) Am Ende über dem Strich stehen war das ausgelobte Ziel des VfR Fischeln. Gut ein Drittel der Spiele sind absolviert und es spricht nicht viel dafür, dass die Krefelder ihr Ziel erreichen. Mit mageren vier Punkten ziert der VfR nach zehn Spielen das Tabellenende.

Dass sich daran kurzfristig etwas ändert ist kaum anzunehmen. Spielerisch gab es nur selten Anlass zu grober Kritik, stellenweise sogar viel Lob. Doch das Entscheidende fehlte: die Chancen zu nutzen, was Trainer „Kalli“ Himmelmann zuletzt auch zur Qualitätsfrage erhob. Auch Teammanager Ralf Rusbült sieht Handlungsbedarf: „Wir werden auf jeden Fall in der Winterpause im Offensivbereich etwas machen und stehen auch in guten Gesprächen“.