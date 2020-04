25-Jähriger kommt aus Kassel : Düsseldorfer EG verpflichtet Stürmer Karachun

View this post on Instagram

DEG holt Stürmer aus Kassel – Alexander Karachun wechselt an den Rhein Unsere Düsseldorfer EG verstärkt sich weiter: Stürmer @akara_24 wird in der kommenden Saison für den achtmaligen Deutschen Meister auf Torejagd gehen. Der 25-Jährige wechselt von den Kassel Huskies aus der DEL2 zu uns in die Rheinmetropole. Dort gelangen ihm in der abgelaufenen Saison in 51 Partien 27 Treffer und 18 Vorlagen. Er erhält bei der DEG einen Vertrag bis 2021. Niki Mondt: „Alexander Karachun ist ein robuster und spielstarker Stürmer, der uns in der Offensive weitere Tiefe gibt. Er hatte zuletzt eine starke und erfolgreiche Saison in Kassel und wir trauen ihm zu, bei uns den nächsten Schritt zu machen.“ Alexander Karachun: „Düsseldorf ist eine tolle Stadt und die DEG steht für Tradition und Erfolg. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, da fiel mir die Entscheidung sehr leicht. Ich habe im vergangenen Jahr gezeigt, dass ich mit Verantwortung umgehen kann. Die möchte ich nun auch in Düsseldorf tragen und mich weiterentwickeln. “ Alle weiteren Infos gibt es unter www.deg-eishockey.de. Herzlichen Willkommen in Düsseldorf, Alex! #deg #rotgelb #imherzeneins #kader2021 #kara