Stürmer kommt aus Nürnberg : Fischbuch kehrt zur DEG zurück

Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen-Eishockey-Liga (DEL) hat Nationalspieler Daniel Fischbuch zur kommenden Saison verpflichtet. Der 26-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers und unterschrieb bereits vor einigen Wochen einen Vertrag bis 2023. Das gab die DEG am Dienstag bekannt.

„Ich freue mich sehr, dass Daniel Fischbuch sich für uns entschieden hat und ab nächster Saison wieder für die DEG spielt“, sagte Niki Mondt. Der Sportlicher Leiter der DEG lobte zudem die Entwicklung des Nationalspielers. Fischbuch habe „insbesondere in der vergangenen Saison eindrucksvoll gezeigt, was in ihm steckt und welche enormen offensiven Qualitäten er hat.“