Verstärkung aus Dänemark : DEG verpflichtet Stürmer Mathias From

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison den dänischen Nationalstürmer Mathias From verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt vom schwedischen Zweitligisten Modo Hockey zum DEL-Klub.

Der Angreifer erhält bei den Düsseldorfern einen Vertrag bis 2021. „Ich bin sehr aufgeregt, nach Düsseldorf und zu DEG zu wechseln. Ich will meiner Karriere einen weiteren Schub geben und dafür ist ein traditionsreicher Klub wie die DEG vielleicht genau der richtige Klub“, sagte From, der in der vergangenen Saison in 49 Spielen 12 Tore erzielte und 13 Treffer vorbereitete.