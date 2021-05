Kader nimmt Formen an : Absteiger Schalke 04 verpflichtet Palsson aus Darmstadt

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 bastelt am Kader für die kommende 2. Liga-Saison. Aus Darmstadt kommt Mittelfeldspieler Victor Palsson, zudem unterschreibt ein Talent aus der Knappenschmiede einen Profi-Vertrag.

Für die Lilien lief Palsson insgesamt 67-mal in der 2. Bundesliga auf, erzielte dabei sechs Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. "Ich möchte auf und neben dem Platz als Führungsspieler vorangehen. Wir werden eine komplett neue Struktur in der Mannschaft entwickeln. In diesen Prozess will ich meine Erfahrung einbringen", sagte der 30-Jährige.