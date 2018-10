Basketball: Fiba-Generalsekretär Patrick Baumann ist tot

Buenos Aires Der Schweizer Sportfunktionär Patrick Baumann ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Er war unter anderem führend im Basketball-Weltverband tätig.

Das Schweizer IOC-Mitglied Patrick Baumann ist tot. Der Generalsekretär des Basketball-Weltverbandes FIBA verstarb am Sonntag in Buenos Aires im Alter von 51 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Das teilten das Internationale Olympische Komitee und die FIBA mit.